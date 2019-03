Michele Bravi: il primo tweet ai fan dopo l'incidente

Nel novembre del 2018 Michele Bravi è stato coinvolto in un incidente stradale che ha causato la morte di una donna a Milano. Da allora il cantante non ha più rilasciato dichiarazioni allontanandosi dalla scene e da tutti i social netwrork.

Michele Bravi: il messaggio che rompe il silenzio

Dopo quasi quattro mesi dal tragico evento, pochi minuti fa l’artista, classe 1994, ha deciso di rompere il silenzio pubblicando un breve ma significativo messaggio. Le parole del cantante hanno subito avuto una grande eco mediatica e la notizia ha fatto il giro del web. Numerosi i fan del giovane cantante che hanno subito inviato parole di conforto e vicinanza all’artista.

Il messaggio di Michele arriva inaspettatamente ed è stato scritto su tutti i suoi social network, questo il testo: “Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene”.

Novembre 2018: l’ultima presenza sui social

È il 24 novembre 2018 quando gli account social di Michele Bravi scrivono l’ultimo messaggio prima del lungo silenzio. Il testo pubblicato viene scritto dal suo team e si parla dell’annullamento degli impegni che l’artista avrebbe dovuto affrontare nei giorni successivi.

Queste le parole del messaggio: “Giovedì sera, Michele è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui purtroppo la conducente dell’altro veicolo interessato, non è sopravvissuta. Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del sinistro. Quanto accaduto ha certamente ed intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a Michele. In questo momento nel rispetto del dolore di tutti, gli impegni professionali presi in precedenza saranno annullati. Nello specifico: i due live di domenica 25 novembre presso il Teatro Principe di Milano sono ANNULLATI, il live di mercoledì 28/11 a Roma presso la location Largo Venue è ANNULATO.

Vi preghiamo di rispettare il silenzio di Michele in modo che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze. Il team di Michele Bravi”.