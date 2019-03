È conosciuta per essere una delle brune più belle e sexy dello star system. Per un giorno, però, Emily Ratajkowski ha voluto giocare un po’ con la sua immagine e - per stuzzicare presumibilmente i seguaci, sul proprio profilo Instagram - si è presentata in un’inedita versione bionda.

In realtà, dalla foto postata dalla sensuale modella e attrice statunitense si vede ben poco. L’immagine, infatti, si concentra sul busto della giovane e ne esclude il viso, mostrando una cascata di boccoli platino che si adagiano perfettamente sul prosperoso décolleté, messo in evidenza da un attillato top di paillettes argento.

"Tutto è più grande in Texas"

“Texas” è l’unico indizio che Ratajkowski ha dato, indicando, nella didascalia allo scatto, il luogo in cui si trovava in quel momento.

Immediata la risposta dei fan, che hanno inondato la modella di like (poco più di 500 mila, nel momento in cui stiamo scrivendo) e di commenti. Tra questi, a spiccare tra tutti è quello dell’influencer Stephanie Shepherd (28 anni, ex assistente personale di Kim Kardashian), che ha scritto "tutto è più grande in Texas”, facendo chiaramente riferimento alle forme prosperose della ragazza.

Il viaggio con gli amici



Per il resto, qualche elemento in più ci è arrivato grazie alle Storie di Instagram, dove la modella - diventata famosissima in tutto il mondo dopo aver partecipato al videoclip di «Blurred Lines» di Robin Thicke - si è mostrata in maniera più completa: mentre provava a scattare selfie, cantava a squarciagola in auto e si divertiva con gli amici.

Tutto con l’immancabile parrucca bionda (che, peraltro, le sta piuttosto bene), accompagnata in quest’occasione da un cappello nero da cowgirl, degli stivali altri e un trench argentato stretto in vita.

Il matrimonio in segreto a New York

Ratajkowski si è recentemente sposata con il compagno Sebastian Bear-McClard, presso la City Hall della Grande Mela. Il grande passo è avvenuto lontano dai riflettori ed è stato annunciato successivamente su Instagram con l'emoji di due anelli e le iniziali di New York.

"Ho una sorpresa: oggi mi sono sposata” ha scritto la modella in una delle sue Storie, postando una foto dopo indossava un elegante completo color senape e con un copricapo nero completo di veletta.