Dopo Chiara Ferragni, Roberto Cavalli se l’è presa con Belen Rodriguez. Sempre su Instagram. “Sei una bella donna…ma cominci a invecchiare quindi…dovresti fare meno la stupida. Sono finiti i tempi della farfallina” ha scritto lo stilista fiorentino, commentando una foto - tra le più caste, in tutta onestà - della showgirl argentina, in cui la ragazza, di tre quarti, posa davanti all’obbiettivo del fotografo indossando una camicia bianca a maniche lunghe e un paio di jeans aderenti.

La reazione compatta degli utenti

Immediata la reazione degli utenti (e, in particolar modo, delle utenti), che, quasi in massa, si sono schierati dalla parte di Rodriguez, bollando come poco elegante l’uscita del designer. “Se tu sei vecchia, io sono matusalemme, e poi non si dice mai a una donna che è invecchiata” ha sottolineato una donna sulla quarantina, “a volte sapere da che pulpito arrivano gli insulti diventa uno scalino in più verso l’indifferenza” ha precisato un’altra. Senza contare l’indefinito numero di accuse di sessimo: “Perché non lo scrive anche sotto i profili di uomini che fanno di peggio... molto di peggio! Si ricade sempre sul solito luogo comune! Le consiglio una pausa di riflessione sul merito”.

La precedente stoccata a Chiara Ferragni

Come dicevamo, non è la prima volta che Cavalli utilizza i propri social per attaccare. Prima di Belen, infatti, è stata la volta di Chiara Ferragni, definita una macchina da soldi. “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai” aveva scritto in quell’occasione lo stilista, suscitando la reazione divertita in Fedez, marito di Ferragni (“Ditemi che è un fake, vi prego!”)

La (non) risposta di Belen

Dal canto suo, invece, Rodriguez ha preferito non rispondere. Quantomeno non in modo diretto, anche se in molti sostengono che una sua recente Storie su Instagram fosse proprio rivolta a Cavalli. “Se la sofferenza vi ha resi cattivi, l’avete sprecata” ha scritto la showgirl, senza aggiungere altro. Segno che comunque la stoccata del designer non deve averla colpita più di tanto.