Dopo le prime foto pubblicate a fine dicembre, Miley Cyrus ha pubblicato su Instagram nuove immagini del proprio matrimonio con l’attore australiano Liam Hemsworth. L’occasione è stata il primo San Valentino trascorso da moglie, in cui la popstar, oltre a una ad aver scritto una dedica ad hoc alla dolce metà, ha voluto condividere con i propri follower alcuni scatti inediti del suo giorno più bello. «Grazie per esserti sempre chinato ad abbracciarmi» ha scritto la cantante, in accompagnamento alle immagini. «Tu sei il mio San Valentino quotidiano, ti amo».

Una cerimonia di una semplicità disarmante

Un tenero abbraccio davanti a un arco di fiori, a una torta bianca a tre piani, a un divano imbottito. Oltre a immagini più goliardiche: Cyrus che gioca con il bouquet di fiori, se lo mette in testa, lo usa come megafono, poi s’ingozza al buffet e abbraccia - stesa per terra, quasi incurante dell’elegante abito bianco con leggero strascico che indossa - il suo cagnolino. Stralci di una cerimonia di una quotidianità disarmante, celebrata, poco prima di Natale, nella casa di famiglia di lei a Franklin, nel Tennessee, e lontana anni luce dagli sfarzosi matrimoni hollywoodiani cui siamo abituati.

La cronistoria di un amore

Conosciutisi nel 2009, sul set di «The Last Song», dramma basato sull'omonimo romanzo dello scrittore Nicholas Sparks, i due si sono fidanzati ufficialmente nel 2012, salvo poi lasciarsi l’anno successivo. I motivi, in questo caso, non sono mai stati rivelati, anche se in molti hanno dato la colpa all’animo ribelle della popstar, lanciatissima (e altrettanto discussa, grazie soprattutto all’esibizione ai Video Music Awards in coppia con Robin Thicke) in quel periodo grazie alle hit «We Can’t Stop» e «Wrecking Ball». Si sono successivamente rimessi assieme nel 2015, per poi sposarsi nel 2018.

La possibile dolce attesa di Cyrus

E ora? C’è già chi giura che la cantante sia in dolce attesa. In particolare, il magazine «Ok! Australia», che, oltre a riportare la notizia, ha riportato anche la testimonianza di una persona - rimasta ovviamente anonima - vicina alla coppia: «Miley è al settimo cielo perché sta portando in grembo il suo primo figlio con Liam... È una bambina, o almeno è quello che loro sperano». Cyrus ha in un primo momento smentito la notizia con un post Twitter, che ha poi, però, deciso di cancellare.