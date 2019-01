Rossella Brescia interpreta Carmen al Teatro Ghione di Roma

Al via Carmen, lo spettacolo con Rossella Brescia che per due anni ha vinto il biglietto d’oro come lo spettacolo di danza più visto in Italia. Alla regia il suo fidanzato Luciano Cannito.

Coppia in amore e sul lavoro, Rossella Brescia sarà Carmen all’interno dell’omonimo spettacolo che debutterà martedì 29 gennaio al Teatro Ghione di Roma, in scena fino al 3 febbraio. La ballerina, conduttrice e attrice italiana calcherà il palco per dare vita allo spettacolo seguito da Luciano Cannito, suo fidanzato, che ne ha curato testi, regia e scenografia.

Nuove emozioni

Lo spettacolo torna in scena ma con alcune variazioni, infatti sarà presente l’attore Massimo Zannola che tramite un flash back riuscirà con il pensiero a fuggire dalle mura della prigione per narrare la passione folle e la sua storia con la profuga Carmen, arrivata sull’isola di Lampedusa alcuni anni prima, nel periodo in cui egli ricopriva il ruolo di maresciallo della stazione locale. Una storia travagliata che passa anche attraverso la gelosia provata verso Escamillo, presunto scafista, per arrivare al tentativo di privare Carmen della sua libertà e dei suoi desideri.

Rossella Brescia sarà affiancata da grandi professionisti del settore, infatti il primo ballerino cubano Amilcar Moret ricoprirà il ruolo di Don Josè/Giuseppe, mentre Alessandro Casà darà voce e corpo allo scafista Escamillo. I costumi sono stati curati da Maria Hoffman, la musica è di Georges Bizet e Marco Schiavoni. In scena anche i solisti della Roma City Ballet Company, diretta da Luciano Cannito.

Uno spettacolo di successo

Carmen è stato un grande successo negli scorsi anni, infatti lo spettacolo ha vinto per due anni consecutivi il biglietto d’oro come lo spettacolo di danza più visto del nostro paese. Passione, musica e danza hanno fatto centro nel cuore del pubblico che ora potrà assistere a questa nuova versione.

Le condivisioni social

In questi giorni la ballerina sta condividendo l’attesa per il grande debutto al Teatro Ghione dello spettacolo insieme ai suoi numerosissimi fan. Infatti, scorrendo il suo profilo Instagram, che ad oggi conta ben oltre 200.000 follower, è possibile vedere le foto delle prove in cui Rossella si esibisce sul palco. Non mancano like e commenti da parte del pubblico che ne apprezza bellezza e bravura non vedendo l’ora di poterla ammirare dal vivo. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Luciano Cannito che in queste ore sta pubblicando foto tratte dallo spettacolo per ricordare l’appuntamento al pubblico.

Rossella e Luciano rappresentano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano, infatti dopo oltre dieci anni di fidanzamento, i due sono ancora più affiatati che mai, non solo a livello sentimentale ma anche lavorativo mostrando davvero una grande alchimia in tutti i loro progetti.