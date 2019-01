Sono passati 14 anni dall’ultima sfilata di Naomi Campbell per Valentino. Eppure, a guardarla oggi (o meglio, ieri, mercoledì 23 gennaio), chiudere - sinuosa e bellissima - la passerella Haute Couture del marchio guidato da Pierpaolo Piccioli, non sembra trascorso nemmeno un giorno. Nonostante la «concorrenza» delle giovanissime Vittoria Ceretti e Kaia Gerber (ma anche delle più adulte Natalia Vodianova e Mariacarla Boscono), infatti, la Venere Nera è riuscita a catalizzare su di sé l’attenzione della maggior parte dei presenti, complice anche il suo meraviglioso abito in chiffon trasparente, che ne mostrava gran parte dell’inviabile silhouette.

La riscossa delle modelle di colore

Decisa ma anche fragile (tanto da commuoversi fino alle lacrime, nel momento dell’abbraccio finale al direttore creativo Piccoli), Campbell ha guidato quella che da più parti è stata definita la «riscossa» delle modelle di colore: ben quaranta in passerella, a fronte delle 65 totali che hanno sfilato. Tra cui l’etiope Lya Kebede e le sudsudanesi Akima, Aduta Kech e Alek Wek.

Una bellezza non celebrata

«Finora l'immaginario dell'alta moda è stato improntato sulle clienti ricche e bianche, e la bellezza nera non è stata celebrata» ha raccontato Piccoli, subito dopo la marea di applausi che l’ha travolto, per questa collezione fatta di volant, balze, fiori e volumi. «Basti pensare che nel 1945 la rivista afroamericana Ebony era costretta a comprare i vestiti per fotografarli, perché nessuno glieli prestava. Poi, dieci anni fa, Franca Sozzani ha dedicato per prima al tema un intero numero di Vogue Italia, la Black Issue, e le cose sono un po’ cambiate. Ora - ha continuato Piccoli - ho pensato fosse tempo per una nuova riflessione, con un messaggio che non vuol essere politico, ma estetico. Con questo defilè, infatti, ho voluto celebrare la diversità, pensare alla couture in un modo diverso».

Il possibile flirt con Liam Payne

Nessun commento, invece, da parte di Campbell, nemmeno sul suo possibile nuovo amore, Liam Payne. Un rumor, quello in merito a un’eventuale relazione tra la supermodella e l’ex membro degli One Direction, iniziato a circolare dopo alcuni strani commenti che i due si sono lasciati sotto i rispettivi profili Instagram. Prima lui, che sotto a un selfie della Venere Nera ha scritto: “La perfezione in persona, non guardarmi con quegli occhi”. Poi lei, che ha lasciato un “anima bellissima” sotto una foto del cantante.