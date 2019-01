Solo cinque giorni fa vi avevamo riportato il rumor che voleva Brad Pitt fare coppia con la sua amica di vecchia data Julia Roberts (ancora sposata, fino a prova contraria, con il direttore della fotografia Danny Moder). Ebbene, a neppure una settimana di distanza, ecco spuntare un altro rumor, nuovo di zecca, che indica invece nella bella attrice sudafricana Charlize Theron la nuova compagna dell’Achille di «Troy» e - soprattutto - ex marito di Angelina Jolie.

Il rumor su Pitt e Roberts

«Brad e Julia sono amici da anni, ma ultimamente sono diventati molto più vicini e tutti lo hanno notato» aveva rivelato la settimana scorsa una fonte anonima al magazine australiano New Weekly. «Si parlano e si scrivono costantemente, e non solo per parlare di questioni professionali: è risaputo che lei si confidi con lui riguardo tensioni o problemi personali, viceversa Roberts è stata di grande aiuto a Pitt durante la sua terribile battaglia giudiziaria per il divorzio dalla Jolie».

Il rumor su Pitt e Theron

A lanciare l’indiscrezione sulla nuova possibile coppia, invece, è il Sun, citando (evidentemente) un’altra fonte anonima. «Si conosco da già un po’ di tempo ed è stato proprio Sean Penn, ex di Theron, a presentarli» avrebbe raccontato una persona vicina alla coppia al solitamente ben informato magazine britannico. «Solo recentemente, però, i due avrebbero fatto il grande passo».

L’ultimo avvistamento

I due sono stati avvistati al Chateau Marmont di Los Angeles lo scorso fine settimana. Lui era in città per presentare una proiezione di «Se la strada potesse parlare», di cui è produttore. Lei, invece, era tra gli ospiti d’onore di un evento dedicato a un’altra pellicola in odore di Oscar, «Roma» di Alfonso Cuaron. «Una volta terminata la proiezione del film, Brad si è cambiato e ha raggiunto Charlize in un angolo del bar. Lei beveva un cocktail a base di vodka, mentre lui ha ordinato soltanto dell’acqua. Erano incredibilmente sdolcinati e la mano di lui era sulla spalla di lei. Brad sembrava stare bene. Entrambi sembravano molto felici».