Aurora Moroni, Chiara del Francia, Ivan Lapadula, Ginevra Francesconi, Antonio Nicotra e Leonardo Decarli hanno presentato tutte le novità in arrivo per Sara e Marti, le sorelle più amate dal giovane pubblico Disney. Dopo il grande successo della prima stagione, che ha debuttato lo scorso anno su Disney Channel (Sky, canale 613 e Sky On Demand), torna dal 21 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 20.30, la seconda stagione di Sara e Marti #LaNostraStoria. E in più, proprio grazie al grande riscontro di pubblico ottenuto dalla serie, il 14 marzo le due sorelle arriveranno anche al cinema con Sara e Marti - Il Film.



Dal 21 gennaio alle 20.30 su Disney Channel sarà quindi possibile ricominciare a seguire le storie della vita quotidiana di Sara (Aurora Moroni) e Marti (Chiara del Francia), le due sorelle trasferitesi da Londra a Bevagna per seguire il padre, Valerio. Ci sono voluti tempo e impegno per le due ragazze per adattarsi alla nuova realtà. Dopo tante incomprensioni, Sara e Marti hanno imparato a essere amiche oltre che sorelle, ma in questa seconda stagione rischiano di perdersi: nella nuova casa dove si sono trasferite con il padre hanno stanze separate e alle scuole superiori scelgono indirizzi diversi. Saranno tantissime le novità che metteranno in crisi il loro rapporto, salvo poi rendersi conto che qualcosa manca, qualcosa di molto importante, quel legame unico che le ha aiutate fino a ora ad affrontare insieme tutte le prove della loro vita: la “sorellanza”.



In questa stagione ci sarà spazio per nuove conoscenze: faranno il loro ingresso, infatti, Manuel, Gloria, Virginia e la piccola Odette. Manuel (Ivan Lapadula), figlio di un famoso chef di Madrid, è arrivato in Italia con la madre a 12 anni, quando i suoi genitori si sono separati. Frequenta il terzo anno dello stesso liceo di Sara, ama ogni forma d’arte e a scuola è molto popolare. L’incontro con Sara avrà grandi ripercussioni sulla vita di Manuel e il loro rapporto creerà non pochi imprevisti. Gloria (Ginevra Francesconi) è l’amica che tutti vorrebbero avere: dolce, spigliata e con le idee ben chiare in testa. Durante questa stagione Gloria diventerà la migliore amica di Marti non senza qualche difficoltà: dopo un iniziale rapporto conflittuale con Nicola, il ragazzo di Marti, Gloria finirà per innamorarsene. Virginia (Cora Gasparotti) è la cattiva senza se e senza ma, senza redenzioni o lati positivi nascosti. Il sogno di Benedetta di diventare la più popolare della scuola sarà fortemente ostacolato da questa ragazza che ha però un punto debole che la smaschererà: troppe bugie. Odette (Odette Adado), infine, è una bambina di nove anni che per una serie di circostanze diventerà per Sara e Marti una sorta di sorellina e per gli altri ragazzi una vera e propria “mascotte”. Naturalmente le due ragazze ritroveranno anche alcuni dei loro vecchi amici e compagni di scuola come il bel Ludovico, la simpatica Serena e i fratelli Catalano.



La serie TV tutta italiana prodotta da Stand By Me in collaborazione con The Walt Disney Company Italia si è distinta sin da subito per il suo linguaggio innovativo e la bravura dei giovani attori che hanno recitato senza copione dando ampio spazio alla loro capacità di improvvisazione. Quest’ultima rimane il tratto distintivo anche della seconda stagione dove il racconto continua lasciando molto spazio alla libera espressione dei protagonisti che affrontano le situazioni come farebbero nella realtà. Il risultato è una serie spontanea e fresca, vicina per temi e linguaggio al pubblico di Disney Channel che riesce ad immedesimarsi facilmente con i protagonisti trovando spunti affini alla loro vita quotidiana.



Sarà l’estate che scorre tra la fine della prima e l’inizio della seconda stagione della serie televisiva, il periodo in cui si snoda la trama di Sara e Marti – Il Film, che uscirà nelle sale il 14 marzo, e che segna la prima volta di Sara e Marti al cinema. Sara parte con i fratelli Luigi e Guido Catalano per la Sicilia e a Modica, dove la mamma delle due sorelle trascorreva le vacanze durante l’infanzia, conosce Saro (Antonio Nicotra) con cui legherà moltissimo. Tra i due nascerà una bellissima amicizia fatta di sostegno e comprensione reciproca. Saro è buono e altruista ma i suoi coetanei hanno una brutta opinione di lui per via di suo padre, in carcere per un piccolo crimine. Sara aiuterà il giovane a farsi accettare dagli altri e a recuperare alcuni torti subiti dalle malelingue organizzando un concerto in piazza con Marti, che nel frattempo ha raggiunto la sorella in Sicilia, e lo youtuber Leonardo Decarli che nel film compare come guest star, interpretando se stesso.



Oltre a Saro e al suo fratellino Mimmo (Federico Pellitteri), di cui il ragazzo si prende quotidianamente cura insieme al nonno malato di Alzheimer, nel film farà il suo ingresso un altro personaggio inedito, il perfido Luca (Gabriele Badaglialacqua), l’antagonista per eccellenza di Saro. Classico figlio di papà, ricco e arrogante, Luca ha messo gli occhi su Sara e detesta Saro alimentando pregiudizi sul suo conto. Molto vendicativo, dopo il rifiuto di Sara, decide di punire Saro organizzando un malefico piano ai suoi danni. Darà del filo da torcere ai protagonisti ma alla fine riuscirà davvero a scampare le sue responsabilità?

“Sono molto felice del successo di Sara e Marti che è stata la prima produzione per ragazzi in cui ci siamo cimentati, unendo la nostra esperienza nel raccontare storie di vita reale con la profonda conoscenza di Disney del suo pubblico – ha affermato Simona Ercolani CEO e Founder di Stand By Me – I ragazzi sono fantastici, quando una storia gli piace si appassionano con un entusiasmo che gli adulti non hanno più. Ci hanno chiesto a gran voce la seconda stagione e noi non solo li abbiamo accontentati, ma abbiamo realizzato anche un film con una storia tutta diversa, dove però abbiamo mantenuto la tecnica del constructed reality in cui i protagonisti raccontano i loro pensieri direttamente in macchina e la recitazione, sia pur guidata da uno script, avviene per improvvisazione spontanea sul set”.



L’appuntamento con Sara e Marti sarà quindi con la seconda stagione di Sara e Marti #LaNostraStoria dal 21 gennaio, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 su Disney Channel (canale 613 di Sky e Sky On Demand) e dal 14 marzo al cinema con Sara e Marti - Il Film.