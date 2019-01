Letitia Wright è la regina del box office del 2018

Durante l’anno appena trascorso l’attrice Letitia Wright si è data un gran da fare davanti alla macchina da presa e così la webzine Fandango la incorona Regina del box office del 2018.



Il 2018 di Letitia Wright

Classe 1993, l’attrice britannica è comparsa in alcune delle pellicole di maggiore successo degli ultimi dodici mesi: ha interpretato Shuri, la principessa di Wakanda in Black Panther, ha fatto capolino fra i Vendicatori di Avengers: Infinity War, l’abbiamo vista in L'uomo sul treno - The Commuter come Jules Skateboarder e anche nel cast di Ready Player One. E i titoli in cui ha recitato hanno tutti avuto un buon successo al botteghino: da qui la nomina a regina del box office del 2018. La classifica è stato compilato in base ai guadagni del botteghino americano, dove i titoli interpretati dalla Wright hanno messo a segno 1,55 miliardi di entrate. I numeri parlano chiaro: Black Panther ha superato la soglia dei 700 milioni di dollari di incasso, Avengers: Infinity War sfiora i 679 milioni, a cui si vanno a sommare i 137 milioni di Ready Player One e i timidi 36 milioni di L'uomo sul treno - The Commuter.



La classifica degli attori che hanno dominato il botteghino durante il 2018 è stata condivisa su Twitter attraverso un’infografica: Letitia Wright, che è in vetta, avendo contribuito a fare incassare con le sue performance 1,55 miliardi di dollari lo scorso anno, è seguita da Sebastian Stan, Danai Gurira, Chadwick Boseman, Winston Duke, Florence Kasumba, pari merito a quota 1,38 miliardi. Ecco, poi, spuntare Samuel L. Jackson con i suoi 1,29 miliardi, seguito a ruota da Chris Pratt (1,1 miliardi) e Josh Brolin (1 miliardo).



George Clooney è l’attore più pagato

Ma, attenzione: se l’attrice è fra le star che hanno fatto incassare di più al botteghino lo scorso anno, non vuol dire che sia anche la più pagata. Secondo Forbes, infatti, il titolo di attore più pagato del 2018 va a George Clooney, che quest'anno non ha recitato nemmeno in un film, incassando comunque 239 milioni di dollari grazie ad introiti diversi, come la vendita della compagnia di tequila Casamigos e gli spot pubblicitari per il piccolo schermo. Segue Dwayne ‘The Rock” Johnson, a quota 124 milioni di dollari, in seconda posizione (SCOPRI LA CLASSIFICA di Forbes)



