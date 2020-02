I Pinguini Tattici Nucleari hanno adottato 100 pinguini imperatore

I Pinguini Tattici Nucleari, con loro movimentata “Ringo Starr” sono stati un’autentica rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, appena andata in archivio. Il terzo posto finale è stato motivo di grande orgoglio per i sei ragazzi di Bergamo che hanno deciso di rendere onore al loro nome artistico e di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema importante, come quella della difesa degli animali. Infatti, come si può leggere anche sul sito di Wwf Italia, la band ha deciso di adottare 100 pinguini imperatore in Antartide, un gesto simbolico per contribuire a proteggere una specie ad alto rischio di estinzione. In particolare il gruppo ha deciso di regalare l’adozione di questi animali ai compagni di viaggio dell’avventura sanremese, vinta da Diodato: nei certificati di adozione, già consegnati agli artisti in gara, si può vedere come ogni pinguino adottato porti il nome del suo nuovo “genitore”, spiegano da Wwf Italia.

Le colonie ancora rimaste

Il gesto dei Pinguini Tattici Nucleari è molto importante perché, come spiegano gli esperti, attualmente in Antartide si contano solamente poco meno di 50 colonie di pinguini imperatore, composte da circa 270-350.000 individui. Si tratta di un numero di individui minore rispetto al passato: alcune colonie di pinguino imperatore, infatti, si sono letteralmente dimezzate negli ultimi 30 anni. Il motivo, raccontano ancora gli esperti, è legato alla scomparsa di circa il 60% della banchina di ghiaccio dove questi animali vivono. E questi numeri potrebbero essere destinati ad impensierire ancora: con l’attuale trend di aumento della temperatura globale, infatti, gli specialisti temono per la sopravvivenza di questa specie nel prossimo futuro.

Un alto rischio di estinzione

“Il rischio di estinzione per il pinguino imperatore è dunque davvero alto e i fondi raccolti con le adozioni saranno utilizzati da Wwf Italia per la creazione di una rete di aree marine protette, di progetti di pesca sostenibile e per la lotta costante alla riduzione dei cambiamenti climatici”, si legge sul sito dell’organizzazione. Tra l’altro, questa adottata dalla band bergamasca non è la prima iniziativa in questo senso. Il loro impegno nei confronti di questo tema era iniziato già in occasione del lancio dell’album “Fuori dall’hype”, che conterrà il brano di Sanremo 2020, con un’iniziativa dedicata ai fan, ai quali ad ogni pinguino adottato veniva regalato un biglietto per assistere ai live della band.