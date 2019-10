Il National History Museum di Londra ha reso omaggio a Greta Thunberg, la giovane attivista svedese ideatrice dei ‘Fridays for Future’, dando il suo nome a una nuova specie di insetto. Come spiegato dal quotidiano britannico ‘The Guardian’, "Nelloptodes gretae” è un coleottero originario del Kenya più piccolo di un millimetro, privo di occhi e ali e dotato di due lunghe antenne. Venne scoperto per la prima volta a Nairobi nel 1965 dal naturalista William Block, la cui collezione di insetti fu donata nel 1978 al Natural History Museum. Studiando la raccolta dello studioso, Michael Darby, un ricercatore del museo, ha scoperto l’appartenenza del minuscolo coleottero a una specie ancora sconosciuta.

La scelta del nome

Michael Darby spiega di aver dato all’insetto lo stesso nome di Greta Thunberg perché profondamente impressionato dal lavoro della giovane attivista. “Volevo riconoscere il suo notevole contributo nel far crescere la consapevolezza sui temi ambientali”, afferma il ricercatore. Il dottor Max Barclay, curatore del museo, spiega che spesso le specie sconosciute scompaiono prima di ricevere un nome dagli scienziati, a causa della perdita di biodiversità. “Trovo appropriato dare a una delle nostre ultime scoperte il nome di una persona che si sta battendo per difendere l’ambiente e proteggere le specie più vulnerabili”, dichiara l’esperto.

Altri animali con nomi di personaggi famosi

Non è la prima volta in cui a un animale viene dato il nome di un personaggio famoso. Il parassita Gnathia marleyi è un tributo vivente al noto cantante giamaicano Bob Marley, mentre il genere di pesci di acqua dolce Dawkinsia è un omaggio a Richard Dawkins, etologo, biologo e divulgatore scientifico britannico. Non mancano anche varie specie il cui nome deriva dal divulgatore scientifico e naturalista britannico Sir David Frederick Attenborough. Inoltre, a volte gli scienziati danno agli animali il nome di alcune celebrità che ammirano. È per questo motivo che esiste un ragno chiamato Spintharus leonardodicaprioi.