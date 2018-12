Formica Dracula, le sue mandibole sono le più veloci del regno animale

Le formiche Dracula, note anche col nome scientifico Mystrium camillae, sono diffuse prevalentemente in Australia, nell’Africa tropicale e nel sudest asiatico. Devono il loro nome all’abitudine di succhiare l’emolinfa delle loro larve per nutrirsi, un po’ come il noto vampiro inventato da Bram Stoker. Questo comportamento è stato definito dagli scienziati come cannibalismo non distruttivo. Le Mystrium camillae sono dotate di mandibole estremamente rapide con cui si cibano degli altri insetti e si difendono dai predatori. L’entomologo Andrew Suarez, dell’Università dell’Illinois, e il ricercatore Fredrick J. Larabee, del Museo Smithsonian di Storia naturale di Washington, hanno scoperto che il movimento più veloce nel regno animale appartiene proprio alle formiche Dracula.

Le mandibole delle formiche Dracula

Questi insetti, infatti, sono in grado di schioccare le loro mandibole con un’incredibile accelerazione da 0 a 320 km/h in 0.000015 secondi, pari a 90 metri al secondo. "La grande accelerazione dei colpi della formica Dracula probabilmente stimola una forza di alto impatto necessaria per comportamenti predatori o di difesa", osserva Suarez.

La scoperta è stata descritta sulla rivista Royal Society Open Science.

Un movimento insolito

Gli scienziati spiegano che le mandibole delle Mystrium camillae sono alquanto insolite e funzionano in modo diverso rispetto a quelle delle altre specie. A differenza delle formiche trappola, per esempio, che chiudono a scatto la loro potente bocca partendo da una posizione aperta, le formiche Dracula agiscono in modo diverso e azionano le mandibole, facendole scorrere l’una sull’altra, solo dopo aver accumulato l’energia necessaria con un meccanismo a ‘molla’. Si tratta di un movimento paragonabile allo schiocco delle dita di una mano.

"Le formiche usano questo movimento per lottare con gli altri artropodi. La preda viene poi trasportata nel nido, dove viene data come cibo alle larve", spiega Andrew Suarez.

"Abbiamo dovuto utilizzare telecamere incredibilmente veloci per catturare l'intero movimento”, aggiunge Larabee. “Abbiamo usato anche i raggi X per vedere l'anatomia delle formiche Dracula in modalità tridimensionale e capire meglio come funziona il movimento".