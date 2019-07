Valvole cardiache, ecco quelle in silicone stampate in 3D

Potrebbero essere disponibili tra una decina di anni, per dare un grosso contributo nell’ambito della chirurgia cardiovascolare e soddisfare la sempre più crescente domanda da parte della popolazione di valvole cardiache sostitutive. Si tratta di valvole che possono essere realizzate in un’ora e mezzo di lavoro, fatte di silicone (un materiale flessibile e biocompatibile) e stampate in 3D su misura, a seconda dell’esigenza di qualsiasi cuore. Le hanno messe a punto i ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo in collaborazione con l’azienda del Sud Africa Strait Access Technologies. Queste valvole presentano numerosi vantaggi rispetto a quelle attuali, fatte tipicamente con materiali molto rigidi o derivate da quelle di mucche e maiali.

Valvole cardiache da sostituire: un problema in aumento

Come si legge sul sito del polo svizzero, il cuore umano ha quattro camere, ciascuna dotata di una valvola per garantire il flusso sanguigno in una sola direzione. Se una delle valvole cardiache subisce dei danni, si restringe o addirittura si rompe, il sangue scorre negli atri o nei ventricoli, mettendo a dura prova il cuore. Nel peggiore dei casi, ciò può causare aritmia o persino insufficienza cardiaca. A seconda della gravità del difetto, è possibile inserire valvole cardiache artificiali per risolvere il problema. Secondo le stime degli esperti, è ipotizzabile che nei prossimi decenni la domanda di questo tipo di intervento chirurgico possa aumentare in molte parti del mondo a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione, della mancanza di esercizio fisico e della cattiva alimentazione generale. I numeri sono importanti: si stima che circa 20.000.000 di persone richiederanno valvole cardiache artificiali nel 2050.

Test positivi

I ricercatori svizzeri, dunque, hanno fatto test ed esperimenti per creare un'alternativa alle valvole cardiache sostitutive attualmente in uso. In pratica hanno sviluppato una valvola cardiaca artificiale in silicone, che viene creata in più fasi utilizzando stampanti 3D. Lo studio, tra l’altro, è stato recentemente pubblicato sulla rivista scientifica ‘Matter’. Questo nuovo modello presenta numerosi vantaggi rispetto alle valvole cardiache convenzionali: la valvola cardiaca in silicone può essere adattata in modo più preciso al paziente, poiché i ricercatori determinano innanzitutto la forma e le dimensioni individuali della valvola cardiaca malfunzionante, utilizzando la tomografia computerizzata o la risonanza magnetica. Ciò consente di stampare una valvola cardiaca che si adatta perfettamente alla camera cardiaca del paziente. I ricercatori coinvolti hanno utilizzato immagini per creare un modello digitale e una simulazione al computer per calcolare in anticipo le forze che agiscono sull'impianto e la sua potenziale deformazione. Il materiale utilizzato è poi compatibile con il corpo umano, mentre il flusso sanguigno attraverso la valvola cardiaca artificiale è stato valutato positivamente, così come nel caso di valvole sostitutive convenzionali. Un aspetto positivo è poi legato al fatto che le valvole saranno anti-rigetto. Quelle attualmente in uso, per evitare il rigetto, obbligano i pazienti ad assumere immunosoppressori o anticoagulanti per tutta la vita, che hanno significativi effetti collaterali indesiderati.

Un’attesa lunga circa 10 anni

I test iniziali hanno dato buoni risultati e i ricercatori sperano ora di estendere la durata di queste valvole ad almeno 10/15 anni, cioè la stessa dei modelli attuali, per poi allungarla all’intera vita. Ma, secondo le previsioni, ci vorranno ancora almeno 10 anni prima che le valvole in silicone su misura diventino realmente disponibili.