Oppo ha alzato il sipario su tre nuovi smartphone: Find X2 Neo, A12 e A52

Oppo ha alzato il sipario su tre nuovi smartphone che vanno ad ampliare l'offerta di smartphone di fascia media e basse del brand. Si chiamano Find X2 Neo, A12 e A52 e vantano specifiche tecniche degne di nota. L’unico di cui è attualmente certa la commercializzazione in Italia è Oppo Find X2 che sarà disponibile in Italia dal 22 maggio nella colorazione Moonlight Black al prezzo di 699 euro. Ecco tutte le caratteristiche dei tre nuovi smartphone di Oppo

Oppo Find X2: specifiche tecniche

Con schermo Oled da 6,5 pollici, Oppo Find X2, proprio come la versione Lite, ha come processore Snapdragon 765G di Qualcomm ed è compatibile con le reti di quinta generazione. Tra i punti di forza del nuovo smartphone, che ha come sistema operativo Android 10, c’è sicuramente la quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, abbinato a una lente da 13 megapixel con zoom ottico ibrido 5x, a un sensore grandangolare da 8 megapixel e a una lente da 2 megapixel. La camera per i selfie, invece, è da 32 megapixel.

Per quanto riguarda la batteria, ne monta una da 4.025mAh con sistema di ricarica rapida a 30W.

Oppo A12: le caratteristiche

Oppo ha svelato anche le caratteristiche del nuovo smartphone di fascia bassa A12, dotato di una scocca in policarbonato, di uno schermo LCD da 6,22 pollici e notch a goccia che ospita la camera anteriore da 5 megapixel, e di una doppia camera posteriore con sensore principale da 13 megapixel.

Con batteria da 4.230 mAh e sistema operativo Android 9 Pie, il nuovo dispositivo debutterà sul mercato indonesiano in due diverse colorazioni, blu e nera al prezzo di circa 149 euro. Come accennato precedentemente non si hanno informazioni ufficiali riguardo il suo futuro debutto sul mercato europeo.

Oppo A52: le caratteristiche

Oppo A52 è il secondo smartphone di fascia media svelato da Oppo in data odierna. Con schermo LCD da 6,5 pollici, processore Snapdragon 655 a 11nm, il nuovo dispositivo è disponibile in Cina, in due diverse colorazioni, nero e celeste, al prezzo di 1.599 yuan, ovvero circa 208 euro.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 12 megapixel, abbinato a una lente da 8 megapixel ultra wide e un sensore macro da 2 megapixel e a un sensore di profondità sempre da 2 megapixel.