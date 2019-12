Gli auguri degli astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale

Dalla Stazione Spaziale Internazionale sono arrivati anche gli auguri di Luca Parmitano, primo italiano comandante dell’ISS, e dei colleghi Andrew Morgan, Christina Koch e Jessica Meir.

In un video pubblicato sul canale ufficiale Twitter della Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti vestiti a tema, con in capo un cappello natalizio e corna da renna, hanno augurato buone feste soprattutto a chi come loro è costretto per lavoro a trascorrere il Natale lontano dalla famiglia.

Nel divertente filmato, gli astronauti hanno raccontato anche come avrebbero trascorso i giorni di festa, rivelando il menù del loro pranzo natalizio.

Il Natale degli astronauti a bordo dell’ISS

"Molti in questo periodo dell'anno passano il tempo con la famiglia e gli amici e noi abbiamo speciali amici a bordo: il nostro equipaggio", ha osservato Parmitano, il primo astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) a essere un leader di una passeggiata spaziale.

Il video di auguri, come accennato precedentemente, è stato dedicato a chi è lontano dalla propria famiglia: “Pensiamo a tutte le persone che per motivi di lavoro si trovano in aree critiche e che per questo non possono stare vicini a famiglia e amici queste feste”.

AstroLuca e i colleghi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, come rivelato nel filmato postato sul social network, hanno trascorso le feste guardando alcuni dei film natalizi più popolari, quali "Il Grinch”.

Il menù in orbita comprendeva del salmone affumicato, il sidro e cioccolata calda e una torta per dolce.

Il video si è concluso con una capriola acrobatica eseguita da tutti e quattro gli astronauti, che ha lasciato intravedere sullo sfondo un poster raffigurante il tradizionale albero natalizio.

Buone Feste dall’ISS

In un precedente video di auguri, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale hanno avuto modo di raccontare le loro tradizioni preferite, cogliendo l’occasione per mostrare il cibo che hanno ricevuto in dono in occasione delle festività.

Il Natale “è un momento in cui il mondo rallenta e abbiamo l’occasione di apprezzare e riflettere su cosa è veramente importante, ovvero le persone che amiamo”, ha spiegato Christina Koch, prima di mostrare agli spettatori gli addobbi natalizi arrivati sull’ISS: cappelli da Babbo Natale, cerchietti con corna di renna e calze a tema.