Luca Parmitano: lo spazio offre grandi opportunità economiche

Lo spazio offre grandi opportunità economiche: a sostenerlo è Luca Parmitano, il comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Durante un collegamento dallo spazio col New Space Economy Expoforum 2019, organizzato a Roma da Fiera di Roma e Space Foundation, AstroLuca ha spiegato che la space economy, pur essendo ancora agli inizi, ha il potenziale per portare dei notevoli benefici in futuro. Il suo progresso passa anche dalla Stazione Spaziale Internazionale: negli ultimi anni l’avamposto umano ha permesso di ottenere dei risultati che erano inimmaginabili anche soltanto un decennio fa. “È un esempio autentico di una grande collaborazione internazionale”, dichiara Parmitano.

Le tecnologie in uso sulla Stazione Spaziale Internazionale

“Sono sorpreso dai risultati incredibili che possiamo raggiungere oggi, grazie alle incredibili conoscenze accumulate nei 21 anni di presenza dell’uomo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e siamo soltanto all’inizio del nostro viaggio nello spazio”, prosegue AstroLuca. Secondo l’astronauta, in futuro milioni di città sulla Terra potranno beneficiare delle tecnologie al momento in sviluppo sull’avamposto umano, incluse quelle pensate per ridurre l’inquinamento e risparmiare energia. “L’obiettivo è fare della Terra un posto piacevole in cui vivere”, conclude Parmitano. Per raggiungere questo scopo sarà necessario creare, nei prossimi anni, contatti e network e offrire nuove opportunità a livello nazionale e internazionale.

Le dichiarazioni di Riccardo Fraccaro

Nel corso del New Space Economy Expoforum 2019, anche Riccardo Fraccaro, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per lo spazio, ha parlato delle nuove opportunità che arrivano dallo spazio e ha descritto la space economy come “un settore altamente strategico, che sta avendo un impatto importante sulla qualità della vita, con molte applicazioni”. Fraccaro, inoltre, ha dichiarato che è necessario creare delle nuove regole per gestire in modo efficace questa nuova frontiera dell’economia. “È compito delle istituzioni garantire che questa nuova economia abbia un contesto in cui svilupparsi”, sottolinea il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario “fare sistema” e mettere insieme le industrie attive nel settore.