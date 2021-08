Agosto 2021, come e quando vedere lo spettacolo delle stelle cadenti

Chiamate semplicemente le “stelle cadenti di agosto”, le Perseidi sono lo sciame di meteore più atteso dell’anno. E quest’anno promettono uno spettacolo unico anche a causa di una luna poco luminosa. Questo permetterà di osservarle al meglio con un picco previsto nella notte tra il 12 e 13 agosto.

Sciami di meteore

In arrivo in agosto anche altri sciami di meteore, perlopiù concentrati tra le costellazioni dell'Aquila e dell'Aquario. In particolare all'inizio del mese diventano più numerose le alfa Capricornidi, visibili per tutta la notte fino al sorgere della Luna, mentre tra il 9 e 11 agosto si potranno osservare le delta Aquaridi e le Aquilidi.