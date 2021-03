Marte, studio: formazioni simili a “ragni” su superficie del pianeta

Non esiste niente di simile su altri pianeti del Sistema Solare. Le formazioni "aracniformi", perchè appaiono come ramificazioni simili a ragni, sono fessure modellate dall'anidride carbonica congelata, intrappolata nel suolo marziano sotto gli strati di sabbia

Alcuni scienziati sono riusciti finalmente a spiegare cosa sono delle formazioni simili a "ragni" osservate esclusivamente nella zona del polo meridionale del Pianeta Marte. Non esiste niente di simile su altri pianeti del Sistema Solare, quindi trovarne la causa non è stato facile. Si chiamano formazioni "aracniformi", dato che appaiono come ramificazioni simili a ragni. In pratica si tratta di depressioni frattali del terreno, posizionate esclusivamente nelle regioni polari meridionali del pianeta rosso (NASA, PERSEVERANCE INVIA PRIMO SUONO DA MARTE: VIDEO)