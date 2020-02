Darwin Day, il 12 febbraio il mondo celebra il padre dell'evoluzione

Il 12 febbraio si celebra il Darwin Day per ricordare la nascita di Charles Darwin, padre della teoria dell'evoluzione. Questa ricorrenza è nata inizialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti immediatamente dopo la morte del biologo britannico stesso, avvenuta nel 1882, ma continua tutt'oggi in tutto il mondo. Questa giornata, diventata occasione per ispirare le persone a riflettere sui valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale e sulla loro importanza per la società, comincia a febbraio ma grazie ad eventi collaterali come dibattiti e conferenze, si protrae fino al mese di aprile. In Italia i Darwin Day sono stati celebrati a partire dal 2003 e continuano ad avere un seguito anche oggi visto che, nonostante sia stata pubblicata nel 1859 all’interno del libro “L'origine delle specie per selezione naturale”, la teoria dell’evoluzione "è ancora giovane e attualissima", così come ha sottolineato in un’intervista all'Ansa Carlo Alberto Redi, direttore del laboratorio di biologia dello sviluppo presso l'università di Pavia.

La validità odierna

“Giorno dopo giorno emerge sempre più chiaramente la sua profonda validità a qualunque livello di organizzazione del sistema vivente, anche a livello cellulare”, ha spiegato l’esperto. Confermando come a distanza di anni, ancora oggi “gli oncologi parlano in termini darwiniani di selezione delle cellule tumorali, mentre nella biologia sappiamo che le staminali progenitrici attuano strategie darwiniane di selezione delle cellule più capaci di andare avanti", ha poi aggiunto Redi.

Gli eventi in Italia

Saranno dunque centinaia le conferenze, i dibattiti e gli eventi in programma tra università, musei e laboratori in tutto il mondo per celebrare il compleanno di Darwin, nato a Shrewsbury, capoluogo della contea di Shropshire, non molto lontana dalla frontiera con il Galles, il 12 febbraio 1809. Molte le iniziative anche in Italia, da Nord a Sud, come l'evento in programma al Museo di Storia Naturale di Milano sul ruolo delle estinzioni nell'evoluzione o gli appuntamenti di Trento, dove al Muse, il Museo delle Scienze, sono stati organizzati un aperitivo per parlare di corteggiamento tra animali e di selezione sessuale e lo spettacolo "Belle bestie", storie in musica pensate per raccontare la bellezza degli animali. Tra le altre iniziative, Bologna celebrerà il Darwin Day fino al 5 marzo con conferenze dedicate alla divulgazione delle teorie darwiniane e al loro impatto sul progresso delle scienze. Presso l'università Sapienza di Roma, invece, è in programma la conferenza dello storico della medicina Gilberto Corbellini su evoluzione e pseudoscienze, organizzata dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar). Sempre la Uaar, questa volta però in Sicilia e precisamente a Palermo, festeggerà il Darwin Day 2020 attraverso la creazione di laboratori didattici, seminari e dibatti scientifici a ingresso libero per avvicinare quante più persone possibili alla ricerca scientifica.

La cittadinanza scientifica

Saranno dunque giornate, queste, “importanti per creare una cittadinanza scientifica, perché è necessario che i cittadini abbiano minime conoscenze per esprimersi in autonomia sui temi scientifici, dalle staminali embrionali alla sperimentazione animale. Ne va della democrazia", ha infine concluso Redi.