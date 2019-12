Scoperta la più antica scena di caccia: ha circa 44mila anni. VIDEO

In una grotta dell'isola di Sulawesi, isola indonesiana a est del Borneo, è stata rinvenuta la più antica scena di caccia mai scoperta, risalente a 43.900 anni fa. Nel dipinto rupestre si distinguono otto figure molto stilizzate a caccia con lance e corde, in parte umane e in parte animali (detti “teriantropi”), accanto a quelle di due maiali e quattro bufali nani, appartenenti a specie che vivono ancora oggi nelle foreste dell'isola in cui si trova la grotta del ritrovamento. La scoperta è stata descritta sulla rivista Nature dal gruppo di ricercatori protagonisti dell’avvistamento, un team di specialisti dell'università australiana Griffith, guidato dagli archeologi Maxime Aubert e Adam Brumm. La rappresentazione figurativa dei cacciatori come teriantropi, termine con cui nel linguaggio etno-religioso, viene indicata l’attribuzione di connotati animali a divinità e ad altre figure mitiche, potrebbe anche essere la prova più antica della capacità dell’uomo di immaginare l'esistenza di esseri soprannaturali, una pietra miliare dell'esperienza religiosa.

Un dettaglio della scena di caccia (news.griffith.edu.au - Endra)

La tecnica di datazione

Nel ricostruire i dettagli del ritrovamento, così come si può leggere in un articolo pubblicato proprio sul sito dell’ateneo australiano, è stato spiegato come gli archeologi, per datare il dipinto, abbiano misurato il decadimento radioattivo dell'uranio e di altri elementi all'interno di alcune escrescenze minerali che si erano formate nella grotta, attribuendo al dipinto un'età minima compresa tra i 35.100 e 43.900 anni fa. “Questi teriantropi sono ritratti nell'atto di uccidere o catturare sei mammiferi in fuga, due maiali tipici della zona e quattro bufali nani. Anche questi ultimi sono piccoli ma feroci bovidi che abitano ancora le foreste dell'isola”, ha spiegato i ricercatori. "I cacciatori sono stati rappresentati con teste di uccelli, rettili e altre specie faunistiche di Sulawesi", ha aggiunto poi uno degli autori della ricerca, Adhi Agus Oktaviana. Specificando poi che tutte le figure sono state dipinte nello stesso stile e usando il medesimo pigmento rosso scuro.

Riferimenti religiosi

Tra l’altro, sottolineano gli esperti, questa rappresenta la più antica scena in cui figure umane e animali interagiscono, anche rispetto a medesime pitture del genere scoperte in precedenza, realizzate in Europa nel periodo compreso tra 21.000 e 14.000 anni fa. "Queste immagini potrebbero essere la prima prova della nostra capacità di concepire cose che non esistono nel mondo naturale, un concetto che è alla base della religione moderna", ha osservato Adam Brumm. Questo anche perchè i teriantropi sono presenti nel folklore o nella narrativa di quasi tutte le società moderne e sono percepiti come esseri ancestrali in molte religioni in tutto il mondo, ha poi specificato l’esperto.