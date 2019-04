National Geographic Festival delle Scienze 2019: il programma

Oltre 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, giornalisti, esperti, ricercatori, innovatori, artisti. E più di 200 attività per avvicinare i bambini al mondo della scienza: il National Geographic Festival delle Scienze arriva a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, dal 16 al 22 aprile.

Il tema della manifestazione

Il tema della manifestazione è "Le Cause delle Cose". “Lo studio delle cause e delle relazioni causali – si legge nel documento di presentazione dell'evento - è un tema fondamentale in ambito scientifico e filosofico, ed è difficile immaginare una qualsiasi attività umana che non abbia a che fare con un'intricata rete di relazioni di causa-effetto". Il tema centrale sarà affrontato da diverse prospettive: dai diritti umani ai viaggi nel tempo, dall'intelligenza artificiale alla salvaguardia degli oceani e dell’ambiente, dalla robotica alle tecnologie per la salute, dalla creatività alla salvaguardia del patrimonio artistico, fino all'astrofisica e alla criminologia. Gli appuntamenti del programma sono suddivisi in quattro macro-temi: "Terra e Ambiente", "Pensiero e Creatività", "Società e Legge" e "Tecnologia e Realtà". Durante la settimana sono in programma giochi, mostre, spettacoli e incontri di divulgazione. Ogni sera ci saranno un concerto o un evento dedicato alla scienza e due mostre fotografiche dedicate al nostro pianeta, fino alla celebrazione della giornata mondiale della Terra, l'Earth Day, che cade nell'ultimo giorno di festival, il 22 aprile. Gli hashtag ufficiali per seguire le conversazioni tematiche sui social network sono #festivaldellescienze e #NGSF. La manifestazione, che avrà nell'Auditorium il proprio cuore, sarà anche un evento diffuso, con incontri - già iniziati il 21 marzo - in 24 biblioteche di Roma.

Gli ospiti

La lunga lista degli ospiti racconta l'approccio del National Geographic Festival delle Scienze. Si parlerà di diritti umani con Tawakkol Karman. L'attivista yemenita si batte per il diritto di espressione nel suo Paese d'origine e ha fondato il movimento Women Journalists Without Chains. Il suo impegno le è valso, nel 2011, il premio Nobel per la Pace. Sarà a Roma il 19 aprile, alle 21.30, per il keynote "Le sfide che la marcia per i diritti umani incontra in tutto il mondo”, introdotto dalla direttrice di SkyTg24 Sarah Varetto. L'oceanografa statunitense Sylvia Earle sarà protagonista di due incontri il 16 aprile, alle ore 10 e alle 12. La platea sarà guidata nelle profondità dei mari, attraverso i pericoli a cui gli oceani sono esposti. Earle ha fondato Mission Blue, SEAlliance e Deep Ocean Exploration and Research. Tale è la sua fama internazionale, da essere stata soprannominata "Sua Profondità" dal New York Times e definita "una leggenda vivente" dalla Biblioteca del Congresso. Gli incontri procederanno tra scienza, economia, arte e tecnologia. Il sociologo e giornalista bielorusso Evgenij Morozov discuterà la relazione tra intelligenza artificiale e cultura democratica. All'Auditorium ci saranno anche i musicisti Paolo Damiani e Danilo Rea, il regista Giuliano Montaldo e l'attrice e cantante Chrysta Bell, musa di David Lynch. Il direttore generale della Banca d'Italia Salvatore Rossi discuterà di Bitcoin con Salvatore Aranzulla.

Gli spettacoli

Ricco è il programma degli spettacoli in cui arte, divuglazione scientifica e intrattenimento si fondono. Tra gli altri, ci sono "Life: A Journey Through Time", opera multimediale dedicata alla vita in tutte le sue forme, con musica di Philip Glass e le immagini del fotografo Frans Lanting, e i due spettacoli "Lights and Waves Rhapsody" e "Cosmic Groove: Luci e suoni dell’Universo". Nell'ultima giornata, la sessione finale sarà dedicata alla Giornata Mondiale della Terra: verranno raccontate esperienze legate alla salvaguardia e al futuro del nostro pianeta.