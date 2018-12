Le giornate sono destinate a diventare sempre più lunghe

La durata delle giornate dipende dalla vicinanza della Luna alla Terra, per questo, visto il progressivo allontanarsi del satellite dal nostro pianeta, in futuro si supereranno le canoniche 24 ore giornaliere. Lo sostiene uno studio dell’Università del Wisconsin-Madison pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences e ripreso dall’Indipendent.

Lo studio

Per completare la loro ricerca, gli studiosi si sono affidati all’astrocronologia, un metodo statistico che collega teorie astronomiche e osservazione geologica per ricostruire la storia dell’antico sistema solare: "il nostro scopo era quello di capire come funzionava lo scorrere del tempo in passato" ha spiegato il professor Meyers, responsabile della ricerca. In questo modo gli scienziati hanno scoperto che circa 1,4 miliardi di anni fa un giorno durava solo 18 ore perché il pianeta ruotava più velocemente. Questo, almeno in parte, era dovuto alla maggior vicinanza della Luna.

Le previsioni per il futuro



Il movimento terrestre nello spazio è infatti influenzato dagli altri corpi celesti, come altri pianeti e la Luna, che esercitano una forza sulla Terra tale da determinare variazioni della rotazione e di oscillazione intorno all' asse. Queste variazioni sono conosciute come cicli di Milankovitch e determinano sia il modo in cui la luce del Sole si distribuisce sulla Terra che i ritmi climatici sulla Terra stessa. Visto che la Luna si sta allontanando ad una velocità di 3,82 centimetri all'anno, aggiungendo due millisecondi ai nostri giorni ogni secolo, in futuro le giornate saranno quindi più lunghe. Tuttavia, per guadagnare un'ora ci vorranno circa 200 milioni di anni.