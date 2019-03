Pur essendo con certezza uno degli alimenti più apprezzati dagli italiani, e non solo, la pasta è stata a lungo oggetto di grandi dilemmi. Uno di questi riguarda il classico piatto di spaghetti mangiato a cena: si può fare o sarebbe da evitare? L’importante apporto calorico spinge infatti molte persone a preferire altri cibi la sera, una scelta che però sarebbe ingiustificata. La rivista The Lancet Public Health ha infatti recentemente pubblicato uno studio che ribadisce quanto già affermato da alcuni esperti: se consumata a cena, la pasta non fa ingrassare. Inoltre, sfruttando l’occasione della Giornata mondiale del sonno ormai prossima (15 marzo), vengono sottolineati anche gli effetti benefici sul riposo dello spaghetto serale.

Mangiare pasta di sera: perché sì

Sono quasi 12 milioni gli italiani che rinunciano a mangiare la pasta di sera, convinti che i carboidrati in essa contenuti rappresentino una grande minaccia per la linea. Questa diffusa credenza popolare è smentita però direttamente dalla scienza, come dimostra lo studio del Brigham and Women Hospital di Boston ripreso anche durante un recente incontro a Napoli: la presenza di triptofano e vitamine del gruppo B rende la pasta, secondo i ricercatori, un alimento ideale per la cena, poiché un antidoto contro l’insonnia e perfino lo stress.

I benefici della pasta a cena

I 27 milioni di italiani che soffrono di disturbi del sonno possono dunque provare a combattere i propri disagi con un buon piatto di spaghetti serale. Per quanto riguarda l’efficacia sulle persone stressate, in occasione del World Pasta Day anche la nutrizionista Serena Missori aveva sottolineato come la pasta contribuisca a diminuire ormoni quali il cortisolo, favorendo dunque il relax e persino aiutando a dimagrire. I consigli di scienziati ed esperti potrebbero quindi rappresentare il punto di partenza per far cambiare agli italiani le proprie abitudini, visto che due piatti di pasta su tre vengono consumati a pranzo. Una tendenza che però si starebbe già invertendo tra gli under 35, che dicono spesso sì allo spaghetto di mezzanotte e non vogliono rinunciare alla pasta nelle cene tra amici.