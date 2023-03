Polistena e Locri, medici cubani per la carenza di personale

La situazione presso l'ospedale di Polistena

L’ospedale di Polistena, nella piana di Gioia Tauro, è fondamentale per chi non si può permettere di raggiungere altre regioni. Oltre i muri scrostati una trincea in cui i medici combattono, qui l’arrivo dei dottori cubani è ossigeno, qui non si pensa alla mancata abilitazione denunciata dall’ordine dei medici. Gustavo Fernadez, lavora in rianimazione e non si spiega come il numero dei medici possa essere così ridotto: “lavorano tutto il tempo”, riferisce. La direttrice sanitaria, che reduce dalla notte in rianimazione, lavorerà sino a sera spiega: “Non ci sono medici rianimatori, non ci sono anestesisti, chi si specializza preferisce andare altrove e forse lo avrei fatto anche io”. Dal reparto di terapia intensiva a quello di cardiologia i nuovi medici arrivati da Cuba si prendono cura dei pazienti con particolare affetto. Sono stupiti, esterrefatti per la mancanza di personale nella sanità italiana. Adrian Dominguez è un cardiologo molto giovane che già sta effettuando ciò che il primario del reparto, il professor Vincenzo Amodeo, definisce “gli interventi più cruenti”. Operazioni che in molti evitano, spiega Amodeo, perché presuppongono rischi, anche di carattere di legale, che sfociano nel tema della medicina difensiva. Di Adrian colpisce l’entusiasmo: “E’ triste che non abbiano personale sanitario per curare la popolazione, la Calabria è un posto così bello. E soprattutto l’Italia è considerata una delle migliori realtà sanitarie dall’organizzazione mondiale della salute”. Sul camice di Royli Valdes, cardiologa, un cuore che si accende e si spegne, glielo ha regalato il professor Amodeo, è coinvolta con piacere in questa esperienza: “Penso sia una grande opportunità stare qui in Italia, paese del primo mondo ma, per assurdo, mai avrei pensato che l’Italia, un paese ricco e sviluppato avesse bisogno di noi”. Ai dottori caraibici andranno 4700 euro al mese, garantisce Occhiuto. L’alternativa sarebbero stati professionisti a gettone che per la Calabria richiedono fino a 150 euro all’ora. Un rompicapo per il presidente della regione: “Nel nostro paese mancano medici nelle corsie degli ospedali e la Calabria ha un sistema sanitario poco attrattivo; certo non è la soluzione al problema. Ora l’assurdo è che io ho le risorse da investire nella sanità, ma il governo non mi fornisce gli strumenti per trovare delle soluzioni strutturali, per cui devo inventarmi tutte le soluzioni compresa quella dei cubani”. Da parte della sanitaria un messaggio: “Continuare a crogiolarsi come in tutte le cose della Calabria sulle nostre sventure e sulle nostre difficoltà non produrrà mai niente, o c’è un impegno personale di tutti noi o credo che non riusciremo a risollevare la china.