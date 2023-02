Il dismorfismo corporeo, cos’è il disturbo di cui soffre Marco Mengoni

Si tratta di un disturbo caratterizzato da un'eccessiva preoccupazione per uno o più difetti fisici, che sono spesso minimi o addirittura assenti, ma fonte di grande disagio. Il cantante ha confessato in passato di soffrirne, così come alcune donne della sua famiglia

Il Festival di Sanremo 2023 è stato un trionfo per Marco Mengoni, che ha vinto la gara ed è arrivato primo anche nella serata delle cover venerdì 10 febbraio . L'ennesimo di una carriera iniziata con il successo nel 2009 a X Factor. In questi giorni il cantante, nato il 25 dicembre 1988 in provincia di Viterbo, si è spesso definito una persona emotiva e, in passato, ha anche rivelato di soffrire di un disturbo, il dismorfismo. Mengoni ne aveva parlato in particolare durante un'intervista rilasciata al settimanale Sette spiegando che si tratta di un problema di famiglia. Ne hanno sofferto anche altre parenti strette di Mengoni: la mamma, la zia e forse anche la nonna: “Mamma e zia sono donne bellissime, ma si sono sempre viste piene di difetti. Si buttavano giù, quante volte le ho sentite dire ‘Quanto so’ brutta’. Mamma ha delle bellissime gambe ma non si è mai messa la gonna per vergogna”, il racconto.

Il disturbo da dismorfismo corporeo fa parte dei disturbi ossessivo-compulsivi del DSM-5 ed è caratterizzato da un'eccessiva preoccupazione per uno o più difetti corporei. Chi ne soffre si definisce spesso brutto, anormale o deforme e la percezione di questi difetti è fonte di vergogna e disagio profondi. Le linee guida per il trattamento del disturbo da dismorfismo corporeo suggeriscono l’utilizzo di farmaci antidepressivi (SSRI) e strategie di intervento cognitivo comportamentale come la psico-educazione, la ristrutturazione cognitiva, l’attivazione comportamentale e l’esposizione allo specchio.

Il motivo della sofferenza

In sostanza, la sofferenza di una persona affetta di dismorfismo è dovuta dal fatto che si vede brutta. Infatti, prende in considerazione alcuni dettagli, su semplici caratteristiche del volto o del proprio corpo, considerandoli fonte di disagio. Si tratta di un’eccessiva, persistente e problematica preoccupazione per alcuni difetti fisici corporei che sono comunque minimi o addirittura assenti. Nonostante questo, il disagio associato ai presunti difetti fisici è molto alto. Di solito compare durante l’adolescenza, l’età media dell’esordio è 17 anni, e in molti casi non si diagnostica nemmeno. La dismorfofobia è presente in entrambi i sessi con una prevalenza leggermente maggiore nelle donne. Le persone affette da questo disturbo cercano in tutti i modi di attenuare il senso di disagio e di angoscia che provano. Tendono a guardarsi continuamente allo specchio oppure fanno l’opposto, vogliono evitare completamente gli specchi. Provano a usare strategie per camuffare i presunti difetti fisici come l’uso eccessivo di cosmetici o coprendoli con vestiti o accessori. Nel peggiore dei casi evitano situazioni sociali e si isolano in casa.

Il trattamento

La psicoterapia scelta è attualmente quella cognitivo-comportamentale. Include elementi come la rieducazione percettiva e l’allenamento all’inversione delle abitudini per l’escoriazione della pelle o per la tricotillomania se presenti. L’allenamento per l’inversione delle abitudini comprende varie fasi: educazione alla consapevolezza; controllo degli stimoli; educazione alla risposta in competizione. Le tecniche motivazionali sono spesso necessarie per aumentare la loro volontà di partecipare e rimanere in trattamento. Chi soffre di questo disturbo, infatti, va continuamente incoraggiato. Ha bisogno di autostima, di conferme. Per superare ostacoli che, all'inizio, sembrano insuperabili.