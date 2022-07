Fauci: "Andrò in pensione entro fine mandato Biden"

L'annuncio di Fauci



L'infettivologo 81enne ha inoltre spiegato di non avere ancora una data precisa. "Voglio fare altre cose nella mia carriera, anche se sono in età piuttosto avanzata. Ho l'energia e la passione per continuare a voler perseguire altri risultati e lo farò per un po' di tempo", ha dichiarato. Ma non si aspetta di rimanere al lavoro fino all'eradicazione del coronavirus Sars-CoV-2: "Penso che dovremo convivere con questo virus per gli anni a venire". Fauci è stato consulente di tutti i presidenti americani a partire da Ronald Reagan. Durante il suo periodo come direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), ha contribuito a guidare la risposta della salute pubblica federale alla crisi dell'Hiv/Aids, all'ebola e al virus Zika. Con l'inizio della pandemia di Covid-19, è emersa come una voce chiave della sanità americana.



