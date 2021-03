Covid-19, Afp: superati i 900mila decessi in Europa

Secondo l'ultimo bilancio dell'Agenzia France Presse basato su fonti ufficiali, hanno superato quota 900mila i decessi con coronavirus registrati in Europa dall'inizio della pandemia. Si tratta di 52 Paesi e Territori, tra cui anche Russia e Turchia.

Nello specifico, secondo il nuovo rapporto dell'Afp, aggiornato al 16 marzo, sono finora 900.185 le vittime Covid-19 registrate in Europa, di cui 125.580 in Gran Bretagna, 102,499 in Italia, 92.937 in Russia e 90.788 in Francia. Seguono per numero di decessi totali Germania e Spagna che hanno registrato rispettivamente 73.656 e 72.424 morti con coronavirus. In coda Polonia (47.578), Turchia (29,552) e Ucraina (28.697).