Bobbi Brown Cosmetics, torna in Italia il brand leader del nude look

Valorizzare la bellezza naturale e rendere sicure di loro stesse tutte le donne. Con questo obiettivo, nel 1991 a New York, la make up artist diventata poi imprenditrice Bobbi Brown, ha fondato un proprio brand che consentisse alle donne di sentirsi libere senza nascondersi dietro nessun tipo di maschera. In origine al centro del focus del marchio c’erano le donne afroamericane, latine o indiane, che avevano difficoltà a trovare prodotti adatti al proprio colore della pelle, pensati principalmente all'epoca per le donne bianche. Il desiderio dell’artista era proprio quello di permettere di utilizzare prodotti adatti, senza essere innaturali: esserci riuscita, oggi, rappresenta anche una conquista a livello sociale. Ora, il brand ‘Bobbi Brown’ che nel 1995 venne acquisito da Estée Lauder e per qualche tempo fu disponibile anche nel nostro Paese, torna ufficialmente in Italia.

Il tema del nude look e della bellezza naturale

Durante i primi anni in cui il marchio si impose sul mercato, prodotti come i rossetti dai toni naturali per esaltare il colore naturale delle labbra e il fondotinta che si sposava con la tonalità sottostante della pelle, sono state considerate dagli addetti ai lavori due piccole rivoluzioni del settore, che hanno permesso di sdoganare il tema del nude look e della bellezza naturale che oggi è molta in voga nel settore. Bobbi Brown, tra l’altro, al grido di "il segreto della bellezza è semplice, siate voi stessi" ha influenzato in America numerose campagne in favore delle donne, come quella del 2010 che, nata dalla convinzione che le donne siano belle anche senza trucco, promuoveva il giusto trucco per farle diventare ‘meravigliose’. La campagna, in particolare, è stata una delle prime nell’ambito della cosmesi a rappresentare in fotografie le donne coinvolte in una sorta di prima e dopo l’utilizzo dei prodotti di make up.

Una storia di successo

Oggi il marchio newyorkese approda in pianta stabile in Italia, portando con sé una storia pluriventennale fatta di successi imprenditoriali. La linea di prodotti si basa su elementi che non vogliono mai mascherare, con colori che illuminano naturalmente e dedicata a tutte le tonalità di carnagione, dai rossetti al fondotinta, dal blush agli ombretti. Un team di esperti truccatori di Bobbi Brown è presente su una rete di distribuzione esclusiva nazionale già dalla fine del mese di settembre. Tutte le info possono essere cercate sul sito ufficiale del brand.