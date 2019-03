In tutto il mondo il 20 marzo si celebra la Giornata mondiale della felicità. L'iniziativa, istituita dalle Nazioni Unite nel 2013, è accompagnata dalla pubblicazione del World Happiness Report che, per il settimo anno consecutivo, oltre a fare il punto sul tasso di felicità mondiale, diffonde la classifica delle Nazioni più felici del globo. In testa anche quest'anno c'è la Finlandia, e la buona notizia è che l'Italia è in risalita: è passata infatti dal 47esimo al 36esimo posto.

La classifica

Il World Happiness Report esamina la percezione della felicità dei cittadini di 156 Stati. Oltre al primo posto della Finlandia, altri Paesi hanno consolidato le loro posizioni rispetto agli anni scorsi. Al secondo posto infatti si piazza la Danimarca, patria della "filosofia della felicità" nota come hygge, seguita da Norvegia, Islanda, Olanda, Svizzera, Svezia, Nuova Zelanda, Canada e Austria.

Il mondo è più triste

Il rapporto analizza l'evoluzione del livello di felicità mondiale dal 2005-2006. Secondo i dati raccolti da Gallup da quel primo report, la felicità nel mondo è calata negli ultimi anni. Sono in aumento le "emozioni negative", in special modo in Asia e Africa che sono più tristi, preoccupate e arrabbiate. Yemen, India, Siria, Botswana e Venezuela sono le Nazioni che hanno subito un calo significativo della felicità a causa di fattori economici, politici e sociali negativi.

Il valore della comunità e l'azione dei governi



Il World Happiness Report 2019 sottolinea la relazione tra felicità e comunità, lanciando il tema "Happier Together", che letteralmente significa "più felici insieme". Lo scopo è concentrarsi su ciò che si ha in comune, più che su ciò che divide le persone. Uno dei temi più sentiti nel rapporto è la partecipazione degli individui alla società attraverso il voto, Internet e i big data, oltre a un'attenzione alle varie dipendenze, dall’abuso di sostanze al gioco d’azzardo, fino all’utilizzo incontrollato dei media digitali. Secondo Jeffrey Sachs, direttore del Sustainable Development Solutions Network, "l’uso compulsivo di sostanze e comportamenti di dipendenza stanno causando grave infelicità. I governi, le comunità e le aziende dovrebbero utilizzare questi indicatori per mettere in pratica nuove politiche finalizzate a superare queste fonti di infelicità”. Sachs ha spiegato che "siamo in un’era di tensioni crescenti ed emozioni negative, come dimostrato dalla ricerca, e questi risultati fanno emergere questioni urgenti che devono necessariamente essere affrontate”. Secondo l'esperto il World Happiness Report è uno strumento che offre ai governi di tutto il mondo e ai suoi cittadini l'opportunità di ripensare le politiche pubbliche e le scelte di vita individuali al fine di migliorare il livello di felicità e benessere dei singoli.

Giornata mondiale della felicità nel mondo

La Giornata mondiale della felicità viene celebrata sia online sia con eventi in tutto il mondo. A coordinare le azioni della giornata è l'associazione inglese Action for Happiness, che ad oggi conta 60mila iscritti e ha anche un distaccamento in Italia. I supporter del movimento sono incoraggiati a prendere parte alla giornata, attraverso alcune specifiche azioni indicate sul sito, praticando atti di gentilezza e condividendo ciò che li rende felici sui social network. L'hashtag da usare per questa giornata è #InternationalDayOfHappiness.

Giornata mondiale della felicità in Italia

Nella classifica 2019 del World Happiness Report l'Italia mostra di aver preso sul serio la missione della felicità, passando dal 47esimo posto al 36esimo. Anche in Italia la Giornata mondiale della felicità verrà celebrata con alcune iniziative. Nel 2017 la sezione italiana dell'associazione Action for Happiness ha lanciato il corso "Esplorare quello che conta". L'obiettivo è scoprire come vivere una vita più felice e più in armonia con gli altri e con l'ambiente. Il corso è supportato anche dal Dalai Lama: "Come patrono di Action for Happiness sono orgoglioso di assistere all'impegno dei membri di questo movimento per creare una società più felice e amorevole - ha sottolineato - supporto con tutto il cuore il corso Exploring What Matters e mi auguro che molte migliaia di persone ne beneficeranno e saranno ispirate per agire personalmente con lo scopo di creare un mondo più felice." Si può seguire il corso "Esplorare quello che conta" a Vicenza, Genova, Novate Milanese, Treviso, Bergamo e Milano.