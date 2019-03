Più verde e colori in città migliorano la felicità dei residenti

La ricetta segreta per la felicità è ancora un mistero irrisolto, ma i ricercatori dello Urban Realities Lab dell'Università di Waterloo ci sono andati vicini: hanno scoperto dei fattori che contribuiscono a rafforzare le relazioni sociali e ad aumentare la contentezza dei residenti.

La chiave della felicità cittadina è il verde.

Una maggior quantità di aree con piante e natura, e un grande numero di elementi urbani colorati e allegri favorirebbero i rapporti sociali, promuovendo la cooperazione tra i cittadini e limitando i casi di isolamento sociale.

Lo studio nel dettaglio

Per compiere lo studio, pubblicato sulla rivista Cities & Health, gli esperti hanno sottoposto un campione di persone, in gita nel quartiere West End di Vancouver, a specifici questionari fruibili dallo smartphone. Valutando le risposte, selezionate tramite l’applicazione dedicata, sono riusciti a raccogliere preziose informazioni riguardo le emozioni e lo stato d’animo dei partecipanti al test. È così emerso che una maggior presenza di aree verdi e di elementi di design colorati, oltre a rafforzare i rapporti sociali tra le persone, aumenta la loro felicità.

"Gli interventi di progettazione urbana che abbiamo studiato sono relativamente semplici e a basso costo, ma mostrano un grande potenziale per migliorare la vita emotiva e sociale delle persone”, spiega Hanna Negami, autrice principale della ricerca.

Gli esperti ci tengono a sottolineare che basterebbero piccoli accorgimenti per aumentare la felicità cittadina: sarebbe sufficiente, per esempio, aggiungere dei fiori vicino al cemento o dipingerlo con colori allegri, come quelli dell’arcolabelo.

Vivere in città con più spazi verdi migliora la salute dei bambini

Uno studio condotto dal Cnr-Ibim ha dimostrato che vivere in città con più spazi verdi migliora la salute dei bambini.

Per giungere a questa conclusione, gli esperti hanno chiesto a 244 giovani studenti di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, di compilare specifici questionari riuscendo a valutare i sintomi respiratori, allergici e generali dei piccoli. È così emerso che vivere in zone con poco verde comprometterebbe la salute respiratoria e oculare dei bimbi.

“L’associazione tra il greyness e la salute dei più piccoli evidenzia la necessità di una pianificazione urbana sostenibile a misura di bambino”, spiega Giovanni Viegi, direttore del Cnr-Ibim.