Ore piccole in settimana? Dormire a lungo nel weekend non è un rimedio

Non è sempre facile andare a letto presto. Talvolta restare alzati fino a tardi è necessario per far fronte a tutti gli impegni che si sono accumulati durante la giornata. In altre occasioni si tratta di una scelta legata al desiderio di dedicarsi un po’ più a lungo ai propri passatempi preferiti. In passato, numerosi studi hanno dimostrato che dedicare poche ore al riposo notturno ha degli effetti negativi sulla salute psicofisica, soprattutto quando diventa un’abitudine. Tuttavia, molte persone nutrono la convinzione che sia sufficiente dormire più a lungo nel weekend per rimediare a una settimana sregolata. Un mito che non poggia su alcuna base scientifica e che è stato sfatato da una recente ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Current Biology.

Lo svolgimento della ricerca

Per svolgere lo studio i ricercatori hanno selezionato delle persone in salute di età compresa tra i 18 e i 39 anni e hanno limitato il loro riposo notturno a non più di cinque ore per notte. I partecipanti sono poi stati divisi in due gruppi: i membri del primo hanno dormito poco anche durante il weekend, mentre a quelli del secondo è stato concesso di restare a letto più a lungo. Gli scienziati hanno monitorato tutte le persone coinvolte nello studio per due settimane, prendendo nota di fattori come la qualità del sonno, l’esposizione alla luce e il consumo di cibo.

Gli effetti negativi della privazione di sonno

“Non abbiamo notato nessun beneficio a livello metabolico negli individui che hanno riposato durante il fine settimana”, afferma Chris Depner, ricercatore della University of Colorado Boulder e primo autore della ricerca. In ogni partecipante si è verificato un aumento del peso corporeo ed è diminuita la sensibilità insulinica. Durante lo studio, molti membri del gruppo a cui è stato concesso di dormire più a lungo durante il weekend hanno fatto fatica a sfruttare appieno l’opportunità, riuscendo di fatto a dormire solo 66 minuti in più rispetto agli altri partecipanti.