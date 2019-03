‘Smiling depression’, cosa può nascondersi dietro un falso sorriso?

Con l’espressione inglese ‘smiling depression’, si descrive la condizione in cui una persona depressa nasconde il proprio reale stato d’animo dietro a una facciata di perenne allegria. Pur non trattandosi di un termine tecnico utilizzato dagli psicologi (il più vicino sarebbe ‘depressione atipica’), gli esperti rilevano che nel corso dell’ultimo anno è stato cercato sui motori di ricerca da un numero sempre maggiore di utenti. Per approfondire la tematica, la ricercatrice dell’Università di Cambridge Olivia Remes ha recentemente pubblicato un articolo sul sito The Conversation. Parlando dei pazienti che soffrono della ‘smiling depression’, la studiosa chiarisce che apparentemente sembrerebbero non avere alcuna ragione per essere tristi: spesso di tratta di persone che hanno un lavoro, una casa e persino un partner o dei figli. Sono in grado di condurre delle conversazioni piacevoli con gli altri ed è difficile intuire il loro reale stato d’animo.

Una condizione psicologica fragile

Dietro alla recita che portano avanti ogni giorno, le persone che soffrono di ‘smiling depression’ nascondono una condizione psicologica estremamente delicata: si sentono prive di speranze per il futuro e spesso meditano di porre fine alla propria vita. “La forza con cui devono andare avanti può renderli particolarmente vulnerabili alla realizzazione di piani di suicidio”, spiega Olivia Remes. “Ciò è in contrasto con altre forme di depressione, in cui si potrebbe avere un'idea di suicidio ma non abbastanza energia per agire".

Le caratteristiche della ‘smiling depression’

Per chi soffre di ‘smiling depression’ la parte peggiore della giornata è la sera: nelle ore più buie si sente maggiormente depresso e prova la necessità di dormire più a lungo. Le persone che hanno altre forme di depressione, invece, tendono a dedicare meno ore al riposo notturno. La ‘smiling depression’ rende difficile affrontare le situazioni umilianti e a lasciarsi alle spalle le esperienze negative. Il modo migliore per superare questa condizione è chiedere aiuto a un esperto, ma anche attività come la meditazione o lo sport possono contribuire ad alleviare la sofferenza (sebbene non siano sufficienti da sole).