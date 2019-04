San Valentino, ecco i segreti per restare in forma durante la festa

A pochi giorni da San Valentino, gli esperti dell’American Heart Association, dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e dell’American Academy of Pediatrics hanno ricordato che amare significa anche prendersi cura del proprio benessere e di quello del partner. Inoltre, hanno diffuso dei consigli utili per mantenersi in salute durante la festa degli innamorati. In primo luogo, i Cdc suggeriscono di fare attenzione all’eccessivo consumo di sodio durante le romantiche cenette al ristorante: oltre il 40% proviene da alimenti come il pane, gli affettati e i salumi, i formaggi, il pollame, le zuppe e la pizza. Gli esperti invitano anche a controllare che la carne o il pesce siano ben cotti prima di mangiarli. Condividere un piatto con il partner può essere una buona idea: oltre a essere un gesto romantico, aiuta a evitare di affrontare da soli le porzioni più abbondanti.

Non solo cioccolatini

Come alternativa alla classica serata al ristorante, i Cdc suggeriscono di organizzare una piacevole cenetta a lume di candela, caratterizzata dall’assenza di alimenti fritti e da porzioni ridotte. Per quanto riguarda i regali, gli esperti consigliano di evitare i cioccolatini e di optare per un più salutare cesto di frutta fresca. Oltre ai doni materiali, anche condividere un’esperienza romantica come il partner non è una brutta idea. Una lunga camminata al chiaro di luna, per esempio, è l’ideale per concludere la festa degli innamorati. Chi non riesce proprio a rinunciare ai dolci, dovrebbe perlomeno evitare di mangiarli tutti in poco tempo.

I consigli dei pediatri

I consigli diffusi dagli esperti non riguardano soltanto il tempo da trascorrere con il partner, ma anche quello condiviso con i figli. Per aiutare i piccoli a crescere bene, è necessario rivolgere loro delle parole di incoraggiamento, usare delle forme di disciplina non violente ed esprimere loro il proprio amore. Inoltre, i pediatri sottolineano l’importanza di incoraggiare i figli a essere attivi e a cercare di avere un buon rapporto con i loro coetanei.