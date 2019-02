Tumore della cervice, il ruolo del vaccino per l’Hpv nella prevenzione

In occasione del World Cancer Day, la Giornata Mondiale Contro il Cancro che si celebra ogni anno il 4 febbraio, gli esperti ci tengono a sensibilizzare la popolazione riguardo la prevenzione contro il tumore della cervice, il quarto cancro più frequente nelle donne.

Si tratta di una neoplasia che colpisce l’estremità inferiore dell’utero spesso associata all’infezione da Hpv, il papilloma virus che si trasmette per via sessuale.

Vaccino per l’Hpv per prevenire la neoplasia

Questa specifica neoplasia conta all’incirca 570mila nuove diagnosi ogni anno e colpisce soprattutto la popolazione femminile dei paesi in via di sviluppo.

Si aggirano attorno a 370mila i decessi che ogni anno seguono lo sviluppo dello patologia.

Un dato allarmante che è ancor più preoccupante in quanto non giustificato. Le recenti scoperte scientifiche in questo ambito hanno infatti confermato l’efficacia nella prevenzione del cancro della cervice del vaccino per l’Hpv. A sostenere la sua utilità sono anche gli esperti dell’Iarc, l’agenzia dell’Oms per la ricerca contro i tumori.

“Voci infondate sui vaccini per l’Hpv continuano a ritardare o impedire l’aumento delle vaccinazioni. La Iarc è impegnata nella lotta al tumore cervicale, e conferma decisamente l’efficacia e la sicurezza dell’immunizzazione contro l’Hpv”, spiega Elisabete Weiderpass, direttrice dell’Iarc.

40 milioni di vaccinazioni entro il 2020

Il Gavi, l’alleanza globale per i vaccini, è al lavoro per incrementare il numero dei vaccini, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Mira entro il 2020 a vaccinare 40 milioni di giovani donne in zone a basso reddito, dando il via a una campagna in grado di evitare 900mila decessi.

Gli esperti dell’Oms ci tengono a sottolineare e a informare la popolazione riguardo l’importanza della prevenzione, fornendo loro utili consigli e informazioni preziosi nella lotta contro il cancro.

Solo nel 2018 sono 9,6 milioni i decessi dovuti al cancro che è la seconda causa di morte nel mondo.