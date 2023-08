Estate 2023, eventi e spettacoli a Roma da non perdere ad agosto

Dal 10 agosto 2023 a Roma è in programma il Caracalla Festival, cinquanta serate al Teatro dell’Opera di Roma con un calendario di eventi di musica, danza, cinema, teatro, ma anche Opera e grande musica sinfonica. Una kermesse ricca di eventi in programma con spettacoli di altissima qualità che prendono forma su un palcoscenico unico, quello delle Terme di Caracalla. Numerosi gli artisti che parteciperanno alle serate, Myung-Whun Chung per la sinfonica; Roberto Bolle e Jacopo Tissi per la danza, Antonello Venditti e Francesco De Gregori, ma anche Andrea Bocelli, Zucchero, i Negramaro e Massimo Ranieri.

Tre tenori canteranno le più celebri opere liriche italiane e le più note canzoni napoletane dal 1° marzo 2023 al 20 dicembre 2023 al San Paolo entro le mura di Roma in una serie di eventi, prevista tutti i mercoledì, ispirati dal celebre “Tre tenori” con Luciano Pavarotti, Placido Domingo e José Carreras, tenutosi a Los Angeles nel 1994. Il programma è diviso in due parti: una dedicata all’opera e un’altra dedicata alla canzone napoletana. Tra le arie d’opera vi saranno, tra le altre quelle de “La Traviata”, “Tosca”, “Turandot” e “Rigoletto”; mentre tra le melodie napoletane si potrà ascoltare “Con te partirò”, “O sole mio” e “Nel blu dipinto di blu”. I protagonisti di questi appuntamenti sono i tenori Vincenzo Tremante, Emil Alekperov e Carlo Putelli. Le loro voci sono accompagnate da un quartetto d’archi e da un pianoforte a coda.

Molti gli eventi e gli spettacoli in programma a Roma nel mese di agosto. ( EVENTI IN LOMBARDIA - TORINO - CAMPANIA )

Rock in Roma 2023



Il Rock in Roma 2023 ritorna anche nell’estate 2023 con un ricco programma di concerti e tanti artisti italiani e internazionali. La manifestazione musicale estiva della Capitale si svolgerà come sempre nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 presso l’Ippodromo Le Capannelle e in altre location. Rock in Roma rappresenta da anni uno dei più importanti festival rock a livello internazionale ed è sicuramente uno degli Eventi a Roma dell’estate da non perdere. Con quasi due mesi di programmazione, la manifestazione è un appuntamento fisso dell’estate italiana per gli amanti del rock e per tutti gli appassionati di buona musica. Presto nuovi aggiornamenti sul calendario dei concerti del Rock in Roma 2023.

Roma Summer Fest 2023

Il Roma Summer Fest 2023 è il festival musicale estivo prodotto dalla Fondazione Musica per Roma in programma all’Auditorium Parco della Musica da giugno a settembre 2023. Sicuramente uno degli eventi in musica più importanti dell’estate romana, il Roma Summer Fest 2023 porterà sul palco tantissimi artisti del panorama musicale nazionale e internazionale che tornano nella capitale per una serie di imperdibili concerti.