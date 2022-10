Roma, non si ferma al rosso e tenta investire agente: arrestato

Fermato nella zona di via delle Tre Fontane e avviati i controlli di rito, il conducente dell'auto, alla richiesta da parte degli operanti di esibire i documenti, ha ripreso la marcia, colpendo un agente

Guarda le altre notizie di oggi 23 ottobre

Dopo essere stato bloccato dalla polizia, a Roma, per aver oltrepassato un semaforo con luce rossa, ha tentato la fuga, cercando di investire uno degli agenti. Fermato nella zona di via delle Tre Fontane e avviati i controlli di rito, il conducente dell'auto, alla richiesta da parte degli operanti di esibire i documenti, ha ripreso la marcia, colpendo un agente. Subito bloccato, per il 43enne è scattato l'arresto.