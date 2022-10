Carta d'identità elettronica, 15 e 16 ottobre open day a Roma

Economia

Un decreto ministeriale ha aggiornato le funzionalità per le quali è possibile utilizzare la CIE. Tra qualche mese si potrà utilizzare il documento per accedere a una serie di servizi forniti dalla pubblica amministrazione e dai privati. La semplificazione (basteranno app e pin) supererà l’attuale sistema di identificazione

A breve la carta d’identità elettronica potrà essere utilizzata per accedere ai servizi della pubblica amministrazione come adesso si fa con lo Spid. La novità è prevista da un decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale e l'Economia, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che aggiorna le funzionalità per le quali è possibile utilizzare la CIE