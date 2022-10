Percepivano illegalmente reddito di cittadinanza, 25 denunciati a Roma

Guarda le altre notizie di oggi 10 ottobre

I carabinieri della Stazione Salaria, a Roma, hanno denunciato a piede libero 25 persone, tutti cittadini stranieri di varie nazionalità, con l'accusa di aver percepito senza diritto il reddito di cittadinanza, per un totale quasi 117 mila euro.

Le indagini

A quanto emerso, le persone denunciate non erano in possesso del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni. Tra luglio e settembre di quest'anno, quindi, avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di 116.700 euro.