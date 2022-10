Roma: tenta di violentare la compagna insieme al fratello

Il fatto sarebbe avvenuto nel quartiere San Basilio, la vittima non avrebbe sporto denuncia ma allertato i vicini di casa che hanno avvisato le forze dell’ordine

Una donna, a Roma, nel quartiere San Basilio, avrebbe raccontato ai vicini di casa del tentativo di violenza subito da parte del suo compagno insieme al fratello. La vittima, una ventenne, non ha ancora sporto denuncia, ma i residenti del quartiere hanno avvisato la polizia, sottolineando come la madre dei due uomini abbia intimato la ragazza di non allertare le forze dell’ordine. La donna è riuscita a sfuggire dalla violenza, con la polizia che indaga su quanto accaduto.