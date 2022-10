Investì e uccise 38enne, respinta richiesta patteggiamento a 2 anni

Il giudice non ha ritenuto congrua la pena e ha rinviato l’udienza al 13 dicembre, un termine per consentire alla difesa dell’imputato di valutare un rito alternativo

E’ stata respinta dal gup di Roma la richiesta di patteggiamento a due anni per Cristian Lucerna, accusato di omicidio stradale. L'uomo nell'ottobre 2020 travolse e uccise Serena Greco, 38 anni, che viaggiava a bordo di uno scooter. Lo scontro avvenne tra Corso Trieste e via Nomentana.

Il parere del giudice

Il giudice non ha ritenuto congrua la pena e ha rinviato l’udienza al 13 dicembre, un termine per consentire alla difesa dell’imputato di valutare un rito alternativo. Nel procedimento oltre a Lucerna, che viaggiava a bordo di una moto, è indagato anche un altro uomo, che era alla guida di un’auto coinvolta nell’incidente, per il quale si procede separatamente.

Le parole del marito della vittima

"Mi sembra il minimo - ha detto Alessandro D’Agostino, vedovo di Serena Greco, e maestro della nazionale di scherma, rappresentato dall’avvocato Alessandro De Federicis insieme al collega Giancinto Lupia, commentando la decisione del gup di respingere la richiesta di patteggiamento - Ora spero che ci sia giustizia per un fatto così grave e che la pena sia adeguata".