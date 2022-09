Crollo al Globe: indagini su lavori di manutenzione, i feriti dimessi

Lavori di manutenzione al Globe Theatre nel mirino dei pm: l'inchiesta della magistratura romana e l'indagine attivata dal Campidoglio puntano a capire non solo cosa ha determinato ieri il collasso della struttura, oggetto di un intervento mesi prima, ma anche di chi è la responsabilità risalendo la linea delle mansioni in ordine ad affidamento dei lavori e competenze amministrative.

Le indagini

I magistrati attendono la relazione dei vigili del fuoco per stabilire il tipo di reato da ipotizzare che potrebbe essere quello di lesioni colpose. Ora si tratta di capire chi ha eseguito e quando i lavori: l'ultimo intervento risalirebbe al maggio del 2022 ma un anno prima ci furono dei lavori a seguito dei quali fu concessa l'agibilità che doveva essere verificare nuovamente l'estate prossima. Ma l'esecutore dei lavori del 2021, lo stesso che ha realizzato il teatro ligneo nel 2003, precisa di non avere mai lavorato sulla scala crollata. "Non ci è stato richiesto", spiega a Repubblica Marianna Devoto, manager della Devoto Design che sottolinea: "il nostro non è stato l'ultimo intervento". L'ultimo intervento sul teatro infatti è quello del maggio 2022.

Dimessi i feriti

Intanto migliorano le condizioni degli undici feriti ricoverati (12 in tutto ma uno è stato medicato sul posto): sei sono stati dimessi in mattinata e gli altri cinque lasceranno l'ospedale a breve. Una ragazza è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e ora sta bene. I feriti erano tutti studenti e prof di licei che avevano appena finito di assistere al Macbeth. Intanto il Globe, inagibile, è sotto sequestro.