Roma, maltratta e perseguita la compagna: arrestato

Botte e minacce di morte alla compagna. Per questo un 38enne romano è stato arrestato dalla polizia dopo indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e atti persecutori.

La vicenda

Il 38enne avrebbe picchiato, minacciato e ingiuriato la propria compagna nel luglio scorso, quando, presentatosi a casa della donna, visibilmente alterato, e ha impedito di uscire di casa. Subito dopo, l'ha afferrata per il collo, sbattendola contro il frigorifero e colpendola con un calcio al polpaccio. Analogo episodio è accaduto il mese successivo, quando, tornato a casa della donna, l'ha colpita nuovamente con calci e pugni, cagionandole un trauma cranico e facciale, minacciando di morte sia lei che i suoi familiari presenti in quel momento in casa.