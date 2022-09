Fiumicino, scontro tra auto: ferito estratto dalle lamiere

Presso via Castel Campanile, nella zona nord di Fiumicino, questa mattina si è verificato un incidente per cause ancora da chiarire, dove sono stati coinvolti tre veicoli. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre uno dei guidatori dalle lamiere della sua automobile, ferito poi affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto. La strada è stata messa in sicurezza e il traffico tornato alla normalità, la polizia locale sta indagando sulla dinamica del sinistro.