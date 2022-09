Covid Lazio, bollettino: 1.385 casi su 13.382 tamponi processati

Cronaca

Scioperi: treni, scuola e sanità oggi chiamati a fermarsi

Alle 9 è iniziata la protesta di 8 ore di macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper, che chiedono interventi contro gli episodi di aggressione al personale in servizio sui treni. Un'iniziativa separata della Fisi - rivolta ai lavoratori del comparto della scuola, della pubblica amministrazione e della sanità (pubblica e privata) - punta all'astensione dal lavoro per l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 previsto per alcune categorie professionali

Macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper scioperano per chiedere azioni contro le numerose aggressioni al personale in servizio sui treniche si sono verificate recentemente. L’astensione dal lavoro di 8 ore - proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa – è iniziata alle 9 di oggi, 9 settembre. L’iniziativa è criticata da Assoutenti, che si dice solidale “con tutti i lavoratori del comparto ferroviario” ma non condivide la scelta di scioperare

L’associazione ritiene “lo sciopero uno strumento sempre sbagliato che finisce per danneggiare unicamente i cittadini”, pur definendo “giusti” i motivi della protesta, “perché aggressioni e violenze a danno di capitreno, controllori ecc. non sono tollerabili, e rappresentano purtroppo un fenomeno crescente in Italia”, spiega il presidente Furio Truzzi. Assoutenti si dice quindi disponibile ad avviare “iniziative congiunte” in favore del personale ferroviario, “partire da una petizione per chiedere più forze di polizia sui treni pendolari”