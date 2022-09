Roma, molesta donna in strada: denunciato

Un cittadino indiano di 38 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale. L'uomo, intorno alle 21 del 30 agosto scorso, ha molestato una donna, 37enne, in via Barberini, nel centro storico di Roma. Della vicenda scrive il quotidiano Leggo.

La vicenda

In base a quanto ricostruito dai carabinieri, il 38enne si è avvicinato alla donna che stava camminando in via Barberini abbracciandola e molestandola. La vittima ha urlato richiamando l'attenzione di alcuni turisti che erano in attesa alla fermata del bus e che sono immediatamente intervenuti. Sul posto i carabinieri: l'uomo è stato bloccato dopo un tentativo di fuga.