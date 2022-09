Viola divieto rientro a Roma dopo truffa specchietto: arrestato 57enne

Per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare agli arresti domiciliari. Lo scorso gennaio era gravemente indiziato di essere responsabile di estorsione in danno di una persona

I carabinieri della Compagnia di Pomezia, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 57enne di origini campane, in esecuzione di ordinanza emessa dal tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Le indagini

I militari hanno accertato come l'uomo, in più circostanze, avesse violato il divieto di rientrare nel Comune di Roma. La misura era stata adottata nei suoi confronti in quanto, nello scorso gennaio, il 57enne era stato gravemente indiziato di essere responsabile di estorsione in danno di una persona, commessa mediante la cosiddetta tecnica della "truffa dello specchietto".