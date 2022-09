Roma, usa fontana come tavolo per mangiare: multato 55enne

L'uomo è stato sanzionato per 450 euro per aver mangiato e bevuto sulla fontana dei Catecumeni, nel rione Monti

Un 55enne è stato sanzionato per 450 euro per aver mangiato e bevuto sulla fontana dei Catecumeni, a Roma, utilizzata come tavola. A comminare la sanzione gli agenti della Polizia Locale, intervenuti in piazza della Madonna dei Monti.

I controlli

Nel corso dei controlli nel Rione Monti, i caschi bianchi hanno riscontrato circa 60 irregolarità, con diversi gestori di locali sanzionati, per un importo complessivo di oltre un migliaio di euro, per violazione delle prescrizioni sull'impatto acustico per la musica ad alto volume ed in generale per emissioni acustiche moleste. Sanzione per più di 6500 euro invece per un minimarket sorpreso a vendere bevande alcoliche oltre l'orario consentito.