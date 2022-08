Covid Lazio, 2.555 casi: rapporto di positività pari al 13,6 per cento

Economia

Alle scadenze solite se ne aggiungono altre per effetto delle proroghe contenute nel decreto Semplificazioni. Le novità principali sono due: si torna al 25 del mese per l’invio dei modelli Intra, è stato prorogato a fine anno il termine della trasmissione del modello Imu (che ora riguarda anche gli enti non commerciali). Ecco le principali date da segnare