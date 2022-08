Roma, tentano furto in duty free: denunciati dai carabinieri

I miitari li hanno fermati entrambi e trovati in possesso di varia merce che avevano prelevato dagli espositori e occultato all'interno del bagaglio a mano senza pagarli

I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato due persone per tentato furto all'interno di un esercizio commerciale nello scalo intercontinentale Leonardo da Vinci. In due diversi interventi, sono intervenuti su richiesta del personale di vigilanza del duty free al Terminal 3-Partenze dove erano stati notati i movimenti sospetti di un 23enne spagnolo e un 18enne romano. I miitari li hanno fermati e trovati in possesso di varia merce che avevano prelevato dagli espositori e occultato all'interno del bagaglio a mano senza pagarli.