Vaiolo delle scimmie, iniziate le vaccinazioni allo Spallanzani

Salute e Benessere

L’Istituto Spallanzani di Roma fa da apripista per i vaccini in Italia, seguito da Milano che in settimana avvierà la campagna. Una circolare del Ministero della Salute ha definito le modalità e la platea dell’immunizzazione. Nelle altre due regioni maggiormente colpite dai contagi, Veneto ed Emilia Romagna, non è stata ancora fissata la data per l'inizio delle somministrazioni